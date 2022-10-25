МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с Владимиром Гутеневым и Максимом Топилиным внесла в Государственную Думу законопроект, который расширить полномочия Минпромторга России для обеспечения госзаказчиков отечественной промышленной продукцией. Об этом свидетельствуют данные нижней палаты парламента. В Минпромторге заинтересованы в поставках автокомпонентов из Узбекистана

Документ позволит ведомству обеспечивать федеральные органы исполнительной власти, субъекты России, юрлица и территории, определяемые решениями (актами) правительства, промышленной продукцией, которая произведена в стране и отвечает критериям, установленным кабмином.

Внесение этого изменения в закон "О промышленной политике в РФ" разработчики объясняют необходимостью создания условий для формирования спроса заказчиков на отечественную продукцию. Авторы считают, что "проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд".

"В условиях жесткого экономического и политического давления со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации реализация законопроекта будет иметь особо значение для обеспечения национальной и экономической безопасности государства", — говорится в пояснительной записке.

Исходя из сопутствующих материалов, принятие закона потребует принятия распоряжения правительства о создании федерального казенного учреждения "Федеральный центр обеспечения промышленной продукцией". Основными целями этого учреждения станут организация и проведение закупок промышленной продукции российского производства.