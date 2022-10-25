В Госдуму внесли проект об обеспечении Минпромторгом госзаказчиков российскими промтоварами
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с Владимиром Гутеневым и Максимом Топилиным внесла в Государственную Думу законопроект, который расширить полномочия Минпромторга России для обеспечения госзаказчиков отечественной промышленной продукцией. Об этом свидетельствуют данные нижней палаты парламента.
Документ позволит ведомству обеспечивать федеральные органы исполнительной власти, субъекты России, юрлица и территории, определяемые решениями (актами) правительства, промышленной продукцией, которая произведена в стране и отвечает критериям, установленным кабмином.
Внесение этого изменения в закон "О промышленной политике в РФ" разработчики объясняют необходимостью создания условий для формирования спроса заказчиков на отечественную продукцию. Авторы считают, что "проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд".
"В условиях жесткого экономического и политического давления со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации реализация законопроекта будет иметь особо значение для обеспечения национальной и экономической безопасности государства", — говорится в пояснительной записке.
Исходя из сопутствующих материалов, принятие закона потребует принятия распоряжения правительства о создании федерального казенного учреждения "Федеральный центр обеспечения промышленной продукцией". Основными целями этого учреждения станут организация и проведение закупок промышленной продукции российского производства.
https://1prime.ru/government/20221025/838581432.html