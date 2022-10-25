МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России предложило включить Забайкальский край, Амурскую и Иркутскую области, а также Красноярский край в эксперимент по tax free для стимулирования притока иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов правительства. В Госдуме предложили расширить полномочия Минпромторга

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Отмечается, что вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше десяти тысяч рублей.

"Дополнить перечень мест размещения организаций розничной торговли или их обособленных подразделений для включения в перечень организаций розничной торговли… позициями следующего содержания: 17. Забайкальский край, 18. Красноярский край, 19. Амурская область, 20. Иркутская область", — сказано в документе.

Как подчеркивается в пояснительной записке, расширение проекта поспособствует увеличению торговой деятельности с сервисом "Такс фри". Эта мера необходима для стимулирования притока иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья и их финансовых трат в перечисленных регионах. Реализация проекта также позитивно отразится ‎на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок и приведет к росту продаж товаров, как попадающих под действие системы, так и не попадающих за счет общего увеличения привлекательности шоппинга в данной стране и росту объема оказываемых услуг.

В данный момент эксперимент проводится в 16 регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, в Татарстане и Мордовской республике.