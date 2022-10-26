МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в среду принимает участие в пленарном заседании Госдумы, где представляет заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Кудрин планирует участвовать в заседании Госдумы по бюджету 26 октября

Начиная свое выступление, Кудрин отметил, что заключение Счетной палаты представляет собой "очень подробный документ".

Ранее, 17 октября, Кудрин не пришел в Госдуму докладывать заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета в профильном комитете. Вместо него докладывала его заместитель Галина Изотова.

В конце сентября Forbes со ссылкой на источники сообщал, что основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса. В случае принятия этого предложения Кудрину пришлось бы покинуть пост главы Счетной палаты.

Ведомство официально не подтверждало этих сообщений, в пресс-службе отмечали, что Кудрин находится на рабочем месте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре опровергал слухи о том, что Кудрин якобы просил Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".

При этом бывший помощник главы Счетной палаты Павел Демидов в конце сентября перешел на работу в "Яндекс".