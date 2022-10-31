МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Кирилл Лысогорский назначен замминистра промышленности и торговли, его прежнюю должность — директора департамента промышленности правительства России — займет Ильмир Набиев, сообщается в Telegram-канале кабмина. Минпромторг предложил эксперимент по исключению продажи "просрочки"

Отмечается, что, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Кирилл Лысогорский назначен замглавы Минпромторга.

"Директором департамента промышленности правительства России стал Ильмир Набиев", — сказано в публикации в мессенджере.

Набиев с 2004 по 2009 год трудился на различных должностях в министерстве энергетики. С 2011 году пришел на работу в департамент промышленности и инфраструктуры правительства России, где прошел путь от консультанта до заместителя директора. В 2021 году был назначен заместителем директора департамента энергетики правительства России.