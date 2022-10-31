Россия откроет торговое представительство в Мексике в 2022 году
Мишустин распорядился открыть торговое представительство России в Мексике в 2022 году
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Правительство России поручило учредить торговое представительство страны в Мексике. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Учредить в 2022 году в городе Мехико торговое представительство Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах", — сказано в тексте документа.
Отмечается, что Министерству правительства и торговли поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников загранаппарата ведомства.