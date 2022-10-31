МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Правительство России поручило учредить торговое представительство страны в Мексике. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин призвал контролировать полноту выплат военным

"Учредить в 2022 году в городе Мехико торговое представительство Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах", — сказано в тексте документа.

Отмечается, что Министерству правительства и торговли поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников загранаппарата ведомства.