МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия и Иран по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству во вторник подписали ряд партнерских соглашений, сообщил корреспондент РИА Новости. Новак надеется, что "Газпром" и Иран подпишут соглашения о проектах

Подчеркивается, что 16-е заседание российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 1 ноября в городе Грозный под председательством вице-премьера России Александра Новака и министра Нефти Ирана Джавада Оуджи.

Отмечается, что зампредседателя российского правительства и иранский министр поставили свои подписи под протоколом прошедшего заседания, а также подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством здравоохранения РФ и министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской республики Иран и Протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении Ирану государственного экспортного кредита на цели финансирования контракта на электрификацию железнодорожного участка Гармсар — Инче Бурун.