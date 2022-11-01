России и Иран подписали соглашения о сотрудничестве
России и Иран подписали соглашения о сотрудничестве по итогам межправкомиссии
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия и Иран по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству во вторник подписали ряд партнерских соглашений, сообщил корреспондент РИА Новости.
Подчеркивается, что 16-е заседание российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 1 ноября в городе Грозный под председательством вице-премьера России Александра Новака и министра Нефти Ирана Джавада Оуджи.
Отмечается, что зампредседателя российского правительства и иранский министр поставили свои подписи под протоколом прошедшего заседания, а также подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством здравоохранения РФ и министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской республики Иран и Протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении Ирану государственного экспортного кредита на цели финансирования контракта на электрификацию железнодорожного участка Гармсар — Инче Бурун.