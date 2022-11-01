МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, которые рассчитаны на как минимум десять миллионов человек в год, к 1 марта 2023 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном интернет-портале Кремля. Путин проведет встречу с губернатором Краснодарского края

"Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов", — сказано в документе.

Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 марта 2023 года.