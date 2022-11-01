МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству изучить вопросы о субсидировании процентной ставки по кредитам, которые отечественные предприятия получили на строительство и модернизацию круизного флота, следует из перечня поручений по итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября. Правительство подготовит предложения по круглогодичным морским курортам

"Правительству Российской Федерации в целях развития круизного туризма рассмотреть вопросы об обновлении (замене) круизного и прогулочного флота, в том числе: о субсидировании процентной ставки по кредитам, полученным российскими предприятиями на строительство и модернизацию круизного флота", — сказано в документе.

Подчеркивается, что ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий доклад необходимо будет подготовить до 1 апреля 2023 года.