МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области научного и информационно-методического обеспечения по регулированию обращения медпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства здравоохранения. России и Иран подписали соглашения о сотрудничестве

Отмечается, что во вторник в Грозном проходило заседание российско-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В ходе заседания комиссии между министерством здравоохранения Российской Федерации и министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской

Республики Иран подписан меморандум по развитию двустороннего сотрудничества в области научного и информационно-методического обеспечения в сфере регулирования обращения медицинской продукции", — сказано в релизе.

По информации министерства, российская делегация в ходе визита в Иран в июне ознакомилась с работой фармацевтической промышленности, производителей медицинских изделий, регуляторных органов.

Подчеркивается, что документ призван расширить присутствие российских и иранских производителей на рынках обеих стран.

Стороны договорились обмениваться информацией по случаям фальсификации недоброкачественных медицинских изделий, осуществлять консультативную поддержку экспертными организациями участников рынка до подачи досье медицинских изделий и препаратов на регистрацию, добавляет пресс-служба.