МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации решил одобрить закон о гарантированной оплате труда артистов, не выступающих и не участвующих в создании произведений в течение какого-либо времени, размер которой составит не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом МРОТ

Отмечается, что изменения внесут в Трудовой кодекс России.

Данный закон устанавливает гарантированный минимум оплаты труда творческих работников в период, когда они не участвуют в создании произведений и (или) не выступают, на уровне не менее тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера или стимулирующего характера и не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

По словам авторов поправок, ТК России не предусматривает регулирование оплаты времени простоя творческих работников.