МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон, который утверждает нормативы распределения налоговых пеней и штрафов между уровнями бюджетной системы с 1 января 2023 года на фоне действия единого налогового счета. Минфин готов рассмотреть налоговые льготы для производителей вольфрама

Отмечается, что в данный момент налоговые пени и штрафы зачисляются в бюджеты регионов по установленным по каждому налогу нормативам.

Напоминается, что с 1 января 2023 года вступит в силу закон о введении в России института единого налогового счета, открытого в Федеральном казначействе. Эта мера позволит налогоплательщикам избежать задолженности по одним налогам и переплаты по другим. В таких условиях суммы пеней, штрафов и процентов, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, также будут определяться суммарно по каждому налогоплательщику без выделения отдельных налогов и без учета местонахождения объекта налогообложения.

Подчеркивается, что установление особенностей распределения пеней и штрафов необходимо, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджетов российских субъектов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Согласно документу, с 2023 года налоговые штрафы будут распределяться, как и прежде, по нормативам соответствующих налогов. Пени будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 40%, в региональный бюджет — 43%, в бюджеты государственных внебюджетных фондов — 17%, а все проценты будут зачисляться в федеральный бюджет.

Кроме того, закон устанавливает правила распределения акцизов по нормативам между уровнями бюджетной системы.

В целях оперативного осуществления операций с поступающими средствами федеральным государственным учреждениям предоставлено право открывать в 2022 году счета в Банке России и кредитных организациях в соответствии с разрешением Министерства финансов.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.