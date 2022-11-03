МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны "Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. В Кемеровской области создадут новую особую экономическую зону

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны "Кузбасс". ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кузбасс" появится на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа", – сказано в релизе.

В пресс-службе уточнили, что в данный момент пять предприятий заявили о готовности стать резидентами ОЭЗ "Кузбасс". Крупнейшим инвестором станет ООО "Азот-2" с проектом производства аммиака и гранулированного карбамида, вложения составят более 76 миллиардов рублей. В рамках работы ОЭЗ будет налажено производство извести, медицинской мебели, продуктов питания, а также переработка зерен амаранта, которые богаты полезными веществами и могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний.

Планируется, что инвестиции составят около 92,8 миллиарда рублей, будет создано свыше 1,2 тысячи рабочих мест. Срок функционирования ОЭЗ — 49 лет.

"С созданием ОЭЗ в Кузбассе мы можем говорить о совершенно ином уровне инвестиционной активности и привлекательности нашего региона для развития бизнеса. Команда правительства региона вместе с инвесторами усиленно работала над тем, чтобы получить поддержку на федеральном уровне и чтобы это решение состоялось. Теперь мы смело можем говорить, что особая экономическая зона в Кузбассе есть и будет развиваться. Следующий этап — создание органов управления этой территорией, которые будут помогать и сопровождать инвесторов на всех этапах реализации проектов", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.