МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство Украины приняло решение национализировать некоторые частные предприятия, включая "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции станут собственностью государства. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров "Укрнафты". СМИ: в Белграде не исключают национализации Нефтяной индустрии Сербии

По словам собеседника издания, НКЦБФР 6 ноября решила национализировать принадлежащие украинским олигархам Константину Жеваго, Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Вячеславу Богуслаеву и Константину Григоришину "ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор"". Информацией о выплате компенсаций собственникам издание не располагает.

Как передает "Экономическая правда", акции перечисленных предприятий будут принудительно отчуждены в собственность государства. Уточняется, что компании Коломойского владеют 42% акций в "Укрнафте". Боголюбову и партнерам принадлежит около 60% акций "Укртатнафты". АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго.

Богуслаев в 2017 году продал 56% акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы и арестованы в соответствии с антимонопольным законодательством. По информации издания, Богуслаев в октябре 2022 года был арестован по подозрению в госизмене.