МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку о продлении на 2023 год особых полномочий правительства в налоговой сфере, включая налоговые проверки и уплату налогов и других обязательных платежей. Юрист рассказал, почему ФНС может отказать в налоговом вычете

Согласно действующему законодательству, кабмин имеет право до конца текущего года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.

Бюджетный комитет при подготовке ко второму чтению бюджетообразующего законопроекта, вносящего различные изменения в Налоговый кодекс, поддержал поправку к нему, которая продлевает эти полномочия правительства до конца 2023 года.