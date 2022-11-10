МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Законодательные поправки в сфере госзакупок, одобренные правительством РФ, расширяют требования к опыту их участников и вводят понятие "специальной предквалификации" для выполнения некоторых видов работ, следует из сообщения Минфина РФ.

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"Изменения вводят специальную предквалификацию на закупки работ по регулярным перевозкам по регулируемым тарифам. Новация направлена на внедрение в регионах моделей управления пассажирским транспортом в реализацию федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях", — приводятся в сообщении слова директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы министерства Татьяны Демидовой.

Кроме того, "специальная предквалификация" по закону 44-ФЗ будет распространяться на участников при госзакупках на выполнение работ геологического изучения недр и ликвидации несанкционированного размещения отходов, а также услуг оценки недвижимого имущества. Согласно поправкам, участвовать в закупках смогут только те, у кого есть необходимый опыт выполнения таких работ.

Также до семи с 15 рабочих дней сокращается срок оплаты субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям в случае, когда такие субъекты и организации привлекаются в качестве соисполнителей головным исполнителем по контракту, заключенному по 44-ФЗ, говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что с учетом изменений в информационном обеспечении закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ перечень взаимозависимых с заказчиком по 223-ФЗ лиц для обеспечения конфиденциальности информации о структуре собственности соответствующего заказчика станет размещаться отдельно от положения о закупке в закрытой части Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). А в закрытой части ЕИС вводится планирование закупок заказчиками, подпавшими под иностранные санкции и применяющими постановление кабмина РФ от 06.03.2022 № 301.

Отмечается также, что при возникновении угрозы информационной безопасности предусмотрена возможность ввести в ЕИС и на электронных площадках меры для защиты содержащейся в них информации, предполагающие доступ к ЕИС, ее официальному сайту, к электронным площадкам исключительно после идентификации и аутентификации пользователя и при условии использования им информационной системы "Независимый регистратор".