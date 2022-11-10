МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Законодательные поправки в сфере госзакупок, одобренные правительством РФ, расширяют требования к опыту их участников и вводят понятие "специальной предквалификации" для выполнения некоторых видов работ, следует из сообщения Минфина РФ. Титов заявил, что споры по госзаказам должен рассматривать арбитражный суд

"Изменения вводят специальную предквалификацию на закупки работ по регулярным перевозкам по регулируемым тарифам. Новация направлена на внедрение в регионах моделей управления пассажирским транспортом в реализацию федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях", — приводятся в сообщении слова директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы министерства Татьяны Демидовой.

Кроме того, "специальная предквалификация" по закону 44-ФЗ будет распространяться на участников при госзакупках на выполнение работ геологического изучения недр и ликвидации несанкционированного размещения отходов, а также услуг оценки недвижимого имущества. Согласно поправкам, участвовать в закупках смогут только те, у кого есть необходимый опыт выполнения таких работ.

Также до семи с 15 рабочих дней сокращается срок оплаты субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям в случае, когда такие субъекты и организации привлекаются в качестве соисполнителей головным исполнителем по контракту, заключенному по 44-ФЗ, говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что с учетом изменений в информационном обеспечении закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ перечень взаимозависимых с заказчиком по 223-ФЗ лиц для обеспечения конфиденциальности информации о структуре собственности соответствующего заказчика станет размещаться отдельно от положения о закупке в закрытой части Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). А в закрытой части ЕИС вводится планирование закупок заказчиками, подпавшими под иностранные санкции и применяющими постановление кабмина РФ от 06.03.2022 № 301.

Отмечается также, что при возникновении угрозы информационной безопасности предусмотрена возможность ввести в ЕИС и на электронных площадках меры для защиты содержащейся в них информации, предполагающие доступ к ЕИС, ее официальному сайту, к электронным площадкам исключительно после идентификации и аутентификации пользователя и при условии использования им информационной системы "Независимый регистратор".