МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий на год упрощенную процедуру таможенного декларирования при ввозе оборудования для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2".

Производственные площадки "Арктик СПГ 2"

Японская JOGMEC продолжит финансировать проект "Арктик СПГ — 2"

Действующая редакция закона о таможенном регулировании допускает до 1 января 2023 года таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции, когда товар поставляется комплектно или в разобранном виде, без внесения изменений в решение о его классификации, выданное до 1 июля 2022 года. При этом документы и сведения, необходимые для внесения изменений в такое решение, нужно представить в таможенный орган до 1 марта 2023 года.

Когда ввозятся компоненты, они декларируются под одним кодом, а затем, когда все компоненты ввезены, вносятся уточнения или изменения в классификационное решение, пояснял в прошлый четверг на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. В рамках принятого весной закона это можно делать не каждый раз, когда уточняется перечень ввозимых компонентов, а однократно — когда ввезены все компоненты, которые входят в комплекс.

Законопроект продлевает действие этих особенностей таможенного декларирования на один год, то есть до 1 января и 1 марта 2024 года соответственно.

Сейчас "Новатэк" продолжает реализовывать проект "Арктик СПГ 2" с плановым сроком запуска первой технологической линии в 2023 году. В середине 2020 года ФТС России приняла решение о классификации товаров для данного проекта по коду, позволяющему использовать нулевую ставку таможенной пошлины.

Технологические линии завода по производству СПГ собираются из модулей иностранного производства в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области и далее доставляются по морю до терминала "Утренний" морского порта Сабетта на полуострове Гыданский.

В связи с эпидемией COVID-19 в 2021-2022 годах и текущей геополитической обстановкой произошли сбои в графике доставки компонентов таких модулей из Европы в Китай, что вызвало задержку в окончании их укрупненной сборки. Для сохранения темпов реализации проекта "Арктик СПГ 2" было принято решение о ввозе модулей технологических линий в Россию из Китая морским транспортом в частично собранном виде.

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа. Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Участниками проекта являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).