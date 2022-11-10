МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который возвращает лицензирование автомобильных перевозок спирта и спиртосодержащей продукции, осуществляемых иностранными компаниями, из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). СМИ: производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта

Сейчас из-под лицензирования выведены международные автомобильные перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции крепостью более 25%, осуществляемые иностранными перевозчиками – юрлицами (за исключением перевозчиков из стран ЕАЭС), если пункт отправления находится на территории России, а пункт назначения — за пределами ЕАЭС.

Эта норма была введена в рамках мер по борьбе с коронавирусом для оказания помощи третьим странам, испытывающим острый дефицит сырья для производства спиртосодержащих дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов.

В настоящее время реализация такой нормы "создает неравные условия для перевозчиков из государств — членов ЕАЭС, а также для российских организаций — перевозчиков по отношению к перевозчикам из государств, не являющихся членами ЕАЭС", сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим законопроектом предлагается с 1 марта 2023 года отменить эту норму и возвратить лицензирование соответствующих перевозок, осуществляемых иностранными перевозчиками из государств, не входящих в ЕАЭС.