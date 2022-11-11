МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует до конца года предложить конкретные законодательные инициативы по цифровым финансовым активам (ЦФА), сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis. Банк России предложил создать допправила допуска эмитента к выпуску ЦФА

"По ЦФА мы создали рабочую группу вместе с участниками рынка… Скажу так, что мы планируем уже к концу года выйти с конкретным набором законодательных инициатив, чтобы рынок цифровых прав в нашей стране развивался активными темпами. Мы в него верим, мы считаем, что это очень хороший новый инструмент для финансовых участников", — сказала она.

Первый зампред ЦБ напомнила, что регулятор выпустил доклад для общественных консультаций "Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации".

"Мы как регулятор достаточно быстро приняли решение, что для ЦФА нужно решить вопрос с номинальным счетом и с налогообложением, потому что, когда мы приняли первый ряд законов, у нас ничего не происходило, и мы долго пытались понять, в чем проблема", — сказала Скоробогатова.

"Что мы положили в инициативы при обсуждении с рынком? Три вещи скажу… это, прежде всего, совершенствование налогообложения и исключение налогового арбитража. Это связано с тем, что много финансовых продуктов, но при этом нужно понимать, что, если одинаковы по содержанию, у нас должны быть к ним одинаковые подходы, и мы не должны допустить арбитраж, который будет на самом деле вредить, а не помогать", — сказала она.

Второй блок в докладе посвящен тому, каким образом развивать площадки обмена ЦФА, третий блок — тому, нужно ли определить подходы к регулированию по смарт-контрактам, добавила она.