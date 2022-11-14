МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что подписано постановление, расширяющее программу поддержки крупных инвестпроектов в приоритетных областях. Лукашенко пригрозил национализацией западным инвесторам

"Подписано постановление, которое расширяет программу поддержки крупных проектов в приоритетных отраслях. Теперь можно будет вкладывать в их реализацию меньше собственных ресурсов. По проектам, одобренным в текущем и следующем годах, эта доля уменьшится с 20 до 15%, остальную сумму нужно занять у банков. Увеличиваем для этого общий объем средств, который ВЭБ РФ сможет выделить заемщикам по профильным заявкам, с нынешних примерно 300 миллиардов до полутриллиона рублей", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, появится также возможность запускать новый инвестиционный цикл на базе действующих компаний без образования дополнительных юридических лиц.

"Эти меры позволят повысить доступность и привлекательность проектного финансирования в нашей стране, увеличить объемы кредитования тех организаций, которые создают перспективные производства, важные для развития российской экономики", — добавил премьер.