МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о согласовании в Херсонской и Запорожской областях вопросов публичной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Путин обратил внимание на снижение инвестиций в Алтайском крае

"Утвердить порядок согласования с федеральными органами публичной власти вопросов осуществления публичной власти в Запорожской и Херсонской области", — сказано в тексте указа.

Отмечается, что документ вступит в силу с 14 ноября текущего года.