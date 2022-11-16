МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству строительства и Минвостокразвития РФ до 31 декабря предоставить свои предложения по режиму создания города-спутника Владивостока на территории опережающего развития "Надеждинская", сообщили в пресс-службе правительства РФ. Турагентство сообщило о начале прямых перелетов из Владивостока в Таиланд

"До 31 декабря Минстрою и Минвостокразвития необходимо представить свои предложения по режиму создания города-спутника Владивостока на территории опережающего развития "Надеждинская", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство планирует выделить 3,5 млрд рублей на создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса в городах ДФО с населением до 100 тысяч человек. Там должно быть открыто шесть многофункциональных центров сервисной экономики для размещения объектов малого и среднего предпринимательства. Вопрос курируют Минэкономразвития и Минвостокразвития.

Минпросвещения вместе с руководством регионов Дальнего Востока предстоит обеспечить открытие не менее 900 современных мастерских для подготовки кадров по ключевым компетенциям, запустить 29 производственно-образовательных кластеров, строительство межрегионального центра подготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. "Источником финансирования мероприятий станет федеральный бюджет. В нём должно быть предусмотрено 12 млрд рублей", — отметили в правительстве.

Ранее правительство утвердило национальную программу социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Одна из ее ключевых задач — увеличение численности населения округа.