МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который обязывает налоговые органы направлять в кредитные организации в электронной форме уведомления о снятии с налогового учета физлиц в связи со смертью, а банки — прекращать исполнение распоряжений о снятии денег с их счетов и вкладов. ГД одобрила изменение статуса данных о снятии умершего с налогового учета

Согласно документу, срок представления соответствующего уведомления не должен превышать двух рабочих дней с момента снятия физлица с учета в налоговых органах. Формат представляемых сведений и порядок их представления будут устанавливаться Федеральной налоговой службой (ФНС) по согласованию с Банком России.

Получив от налоговых органов сведения о снятии физлица с учета в связи с его смертью, кредитная организация должна будет прекратить перечисление денежных средств с его счета или вклада (депозита).

Исключение предусмотрено лишь для завещательных и иных распоряжений в предусмотренных законодательством случаях, а также для распоряжений, возможность исполнения которых подтверждена получателю денежных средств или обслуживающему его банку, если такое подтверждение представлено до получения банком сведений о смерти клиента.

Кроме того, документом вносятся изменения в законы, регулирующие предоставление кредитных каникул по договорам лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Поправки закрепляют обязанность ФНС в течение 5 дней со дня получения запроса кредитора (кредитной или некредитной финансовой организацией), предоставившего кредитные каникулы юридическому лицу — субъекту малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), подтверждать сведения о факте мобилизации единственного участника (учредителя) общества, а таюке лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Подтверждение ФНС сведений о факте мобилизации осуществляется на основании данных, полученных от Минобороны России.

Направление кредитором запроса и подтверждение ФНС сведений о факте мобилизации осуществляются с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения начнут действовать через 180 дней после этого.