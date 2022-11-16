МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил правила аудита деятельности иностранных лиц на проекте "Сахалин-1", следует из постановления правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации. В Германии допустили перебои с поставками из-за запрета российской нефти

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству провести аудит работы иностранных лиц в "Сахалине-1" и по его итогам установить размер ущерба от простоя проекта, а также определить, кто его будет возмещать. Это поручение было представлено в рамках президентского указа о создании нового — российского — оператора проекта, которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited и назначении его новым оператором структуры "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

"Настоящие правила определяют порядок подготовки и утверждения отчета по результатам проведения аудита деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением соглашения о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги", — говорится в документе.

Согласно постановлению, министерство финансов должно провести финансовый аудит, Ростехнадзор — технологический, Росприроднадзор — экологический. При необходимости могут быть привлечены заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации. Аудит проводится за весь период действия соглашения о разделе продукции, то есть будет оцениваться деятельность иностранных лиц начиная с 1995 года.

Из документа также следует, что правительство утвердит перечень лиц, в отношении деятельности которых будет проводиться проверка. Аудит будет проводиться в течение 60 дней. Ведомства должны будут представить министерству энергетики материалы по итогам проверки, включая оценку размера нанесенного ущерба в денежном выражении и перечень лиц, которые должны будут его возместить. На основе полученных данных минэнерго поручено подготовить отчет и направить его кабмину.

Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. После указа российского президента Exxon Neftegaz Limited сообщила, что покидает "Сахалин-1". В числе остающихся участников "Сахалина-1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

"Роснефть" заявляла в конце августа, что финансовые разногласия участников проекта "Сахалин-1" являются следствием одностороннего решения его оператора об остановке промысла, который генерирует только убытки участникам соглашения о разделе продукции. Возвращение к нормальной производственной деятельности проекта могло бы создать необходимые условия для решения всех спорных вопросов, отмечала российская компания.