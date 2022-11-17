МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. На рассмотрение Думы он будет вынесен 22 ноября. Совфед смягчил бюджетное правило на 2023-2024 годы

Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — до 27,98 триллиона, а расходы — до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

К законопроекту первоначально поступило 743 поправки, часть из которых была отозвана. В ходе рассмотрения бюджетным комитетом был поддержан блок поправок сенаторов и депутатов из разных фракций, предусматривающих перераспределение 58,9 миллиарда рублей по отдельным направлениям. При этом на 8 миллиардов рублей увеличивается финансирование программы устранения цифрового неравенства, что позволит обеспечить подключение 1800 малых населенных пунктов к интернету.

Комитет также поддержал поправки правительства о перераспределении и распределении ранее зарезервированных средств. В рамках этих поправок, в частности, выделяются в 2023 году субсидии "Росморпорту" в объеме 2,5 миллиарда рублей на проведение дноуглубления на Волго-Каспийском морском судоходном канале. "Это то, что позволит нам на юг вывозить больше, чем мы сейчас можем с учетом глубины", — поясняла на заседании комитета замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.

В госкорпорацию ВЭБ будет внесен имущественный взнос РФ на реализацию проектов развития моногородов в 2023 году в объеме около 2 миллиардов рублей, в 2024 году — 1,84 миллиарда, в 2025 году — 1,78 миллиарда. А субсидии российским организациям на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген поправками увеличиваются на 2023 год на 369,129 миллиона рублей, на 2024 год – на 356,861 миллиона, на 2024 год – на 429,258 миллиона. РФ должна сохранять свое присутствие на архипелаге и проводить все те работы, которые ранее были согласованы, подчеркивала замминистра.

Помимо этого, субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях увеличиваются на 2023 год на 1,9 миллиарда рублей, на 2024 год – на 2,35 миллиарда, на 2025 год – на 754,35 миллиона. И еще почти 9 миллиардов рублей на 2023 год дополнительно выделяется на развитие городского электрического наземного общественного пассажирского транспорта. А АО "Россети Янтарь" сможет в 2023 году по решению правительства РФ направить остаток средств неиспользованного взноса в его уставный капитал в сумме до 30,926 миллиона рублей на мероприятия, связанные с повышением надежности и функционирования электросетевого комплекса Северного Кавказа.