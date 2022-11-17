МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На заседание Думы его планируется вынести 22 ноября. Россиян предупредили об изменениях в системе ОМС с 1 декабря

Согласно документу, доходы фонда на 2023 год предусмотрены в сумме 3,135 триллиона рублей, на 2024 год – 3,366 триллиона, на 2025 год – 3,592 триллиона; расходы – 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона соответственно.

Таким образом, бюджет ФОМС на трехлетний период сформирован с дефицитом: 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда в 2024 году и 20,1 миллиарда в 2025 году. Этот дефицит планируется покрыть переходящими остатками средств.

Основным источником доходов фонда являются страховые взносы на обязательное медстрахование: их доля в 2023 году составит 85,7%, в 2024 году — 86,1%, в 2025 году — 86,4%.