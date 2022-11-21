МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Власти увеличат подлежащий возмещению объем затрат на объекты для индустриальных и промышленных технопарков, соответствующее постановление подписано, сообщил премьер министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин назвал драйвер для расширения диалога России и Азербайджана

"Правительство продолжает совершенствовать механизмы развития промышленного потенциала нашей страны… Подписано постановление, которое призвано улучшить условия работы индустриальных и промышленных технопарков. Появится возможность для оказания аналогичной поддержки и технопаркам в сфере высоких технологий. Будет увеличен подлежащий возмещению объем затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры для индустриальных парков до 30 миллионов рублей на один гектар, а для промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий — до 120 тысяч рублей за один квадратный метр", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, это первое повышение нормы за последние 8 лет.

Частным промышленным технопаркам будет компенсировано три четверти затрат, добавил глава правительства.

"Одновременно расширен и перечень возмещаемых расходов, в него включены уплата основного долга и процентов по кредитам, а также взносы в уставной капитал управляющей компании", — сказал Мишустин.