МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал закон, который позволит с 2023 года применить в Байконуре специальный налоговый режим для самозанятых, соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. Комитет Госдумы одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО

Согласно документу, в Байконуре начнется с 1 января 2023 года эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД). Он будет проводиться в период действия договора аренды комплекса "Байконур", но не позднее 31 декабря 2028 года.

Самозанятые с помощью НПД смогут легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем с онлайн-регистрацией, отсутствием отчетности, ведением деятельности без контрольно-кассовой техники, а также размером налоговой ставки в четыре-шесть процентов.

Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.

В соответствии с российско-казахстанским соглашением, город Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" город Байконур в отношениях с РФ наделен статусом, соответствующим городу федерального значения, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.

Физлица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и юрлица Казахстана, зарегистрированные на территории города Байконур, на период аренды комплекса "Байконур" регистрируются в налоговом органе города как физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и юрлица РФ. При этом сохраняются имущественные права соответствующих собственников Казахстана. Налоги, сборы, пошлины и иные платежи, взимаемые с юридических и физических лиц, зачисляются в бюджет города.