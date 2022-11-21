МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Порядок применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и за его пределами будет скорректирован, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона. Сборы "Ренессанс страхование" выросли на пять процентов за девять месяцев

Согласно документу, пониженные тарифы страховых взносов для резидентов ТОР Дальневосточного федерального округа (ДФО) и свободного порта Владивосток (СПВ) буду применяться согласно заявлениям.

Ранее резиденты ТОР и свободного порта Владивосток были вправе в течение 10 лет применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Воспользоваться этим правом они могли после получения такого статуса, начиная с первого числа следующего месяца.

Однако на практике инвесторы, реализующие масштабные инвестиционные проекты в ДФО, могут пользоваться данной преференцией менее 10 лет. Это связано с тем, что в течение трех-пяти лет после получения статуса резидента ТОР инвестор готовит проектную документацию, создает объекты недвижимости, приобретает и монтирует производственное оборудование. Для резидентов других ТОР предельный срок применения таких тарифов увеличивается с 10 до 12 лет.

Продолжительность инвестиционной стадии зависит в первую очередь от масштабов капиталовложений, технической сложности проекта и географической отдаленности территории, на которой он реализуется. На сроки реализации инвестпроектов в ДФО также влияют климатические факторы (значительная часть округа относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям), недостаточный уровень развития транспортной (энергетической) инфраструктуры, дефицит трудовых ресурсов и ограниченные сроки завоза грузов на отдельные территории.

В связи с этим закон устанавливает заявительный порядок применения единых пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ТОР и СПВ. Он предусматривает, что пониженные тарифы применяются в течение 10 лет с того момента, когда инвестор уведомил налоговый орган об использовании права на их применение. Такое уведомление представляется в течение трех лет со дня получения инвестором статуса резидента ТОР или СПВ. А если в этот трехлетний период уведомление не было представлено, то пониженные тарифы будут применяться в течение 10 лет, начиная с первого числа месяца, следующего за тем, в котором истек данный период.