МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В России устанавливается планка отсечения акциза на жидкую сталь в 30 тысяч рублей, следует из бюджетообразующего закона, подписанного в понедельник президентом Владимиром Путиным. Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Документ вводит с 1 августа 2022 года корректировку предельного значения экспортной цены на слябы, при котором происходит обнуление ставки акциза на жидкую сталь. Отмечается, что цена отсечения вместо 300 долларов за тонну будет 30 тысяч рублей. Компании, таким образом, смогут применять нулевую ставку акциза на жидкую сталь при отрицательной рентабельности, тем самым сохранив возможность обеспечения поступлений в бюджет России при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию.

Данная мера призвана нивелировать негативное влияние текущей макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль.

При этом подчеркивается, что при сокращении экспортной цены на слябы, выпадающие доходы федерального бюджета составят около 29,4 миллиарда рублей в 2022 году.

НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС ДЛЯ ЛИЗИНГОВЫХ СУДОВ

Путин также продлил срок действия нулевой ставки НДС при реализации лизинговых судов из российского реестра до 2023 года.

Уточняется, что речь идет об установлении нулевой ставки при продаже лизинговыми компаниями зарегистрированных в Российском международном реестре судов.

Напоминается, что в реестре можно зарегистрировать суда для международных и внутренних перевозок и буксировки (возраст — не старше 15 лет); суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в российских морских портах (не старше 20 лет); суда для разведки и разработки минеральных ресурсов и других целей.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС ПРИ ВВОЗЕ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И РЫБЫ

Бюджетообразующий закон, который российский лидер подписал в понедельник, продлит освобождение от налога на добавленную стоимость при ввозе и реализации в стране племенной животноводческой и рыбной продукции до 1 января 2025 года.

Так, от НДС освободят импорт племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яиц и полученных от них семени и эмбрионов, а также племенной рыбы и полученной из нее молоди.

ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Президент также до 1 января 2025 года продлил действие пониженных ставок налога на прибыль отдельных организаций, который подлежит зачислению в региональные бюджеты.

Российские регионы продолжат устанавливать своими законами пониженные ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в их бюджеты, для категорий налогоплательщиков, не указанных в главе 25 Налогового кодекса (НК).

Согласно закону, до 2030 года продляется действие пропорции, по которой ставка налога на прибыль организаций — 20%, три их них идут в федеральный бюджет, остальные — в региональный.

Помимо этого, в 2023 году консолидированные группы налогоплательщиков перейдут на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли.

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