МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин установил особенности налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Совфед определил особенности налогообложения в новых российских субъектах

В документе отражены особенности исчисления и уплаты акцизов, определения налоговой базы и исчисления НДС, амортизации имущества и определения расходов, налогового учета по налогу на прибыль организаций, а также уплаты госпошлин на территориях новых регионов. Кроме того, налоги и другие выплаты по состоянию на 1 января 2023 года признаются безнадежными к взысканию.

Закон также вводит нулевую ставку НДС при поставке товаров в субъекты и оказании услуг по их перевозке в рамках России. Товары, "прибытие которых на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза состоялось" с 30 сентября по 10 ноября 2022 года, а их декларантом выступили организации, стоящие на налоговом учете в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, также освобождаются от уплаты налогов.

Помимо этого, жители регионов имеют право получить паспорт гражданина России и иные российские документы без уплаты госпошлины. Освобождение от уплаты госпошлин за госрегистрацию юрлиц и ИП из этих четырех регионов, ликвидацию такого юрлица или внесение изменений в его учредительные документы продлят до конца 2023 года, а за определение наличия российского гражданства — до конца 2025 года.

Согласно закону, до 1 января 2028 года от госпошлины освобождается регистрация прав на недвижимое имущество, возникших в новых субъектах до их присоединения к России.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Путин также подписал закон, который устанавливает особенности исполнения региональных и местных бюджетов в 2023 году.

Так, регионы и муниципалитеты ограничены в размещении их ценных бумаг и осуществлении заимствований, однако имеют право на формирование своих резервных фондов в объеме выше трех процентов от общего объема расходов, утвержденных в их бюджетах. Субъекты также могут превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Данные ограничения по дефициту бюджета разрешается превышать на объем расходов, направляемых на мероприятия по мобилизации, а также связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

Согласно закону, регионы и муниципалитеты получают право предоставлять кредиты до трех лет другим субъектам, а также

перераспределять субвенции между муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о региональном бюджете.

Документ устанавливает временный механизм распределения между регионами налога на прибыль бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) во избежание отрицательного влияния сокращения поступлений по этому налогу на сбалансированность региональных бюджетов в связи с прекращением с 2023 года действия договоров о создании КГН.

Кроме того, правительство получает право вносить изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития российских субъектов без правки закона о федеральном бюджете.

Соответствующие законы опубликованы на сайте правовой информации.