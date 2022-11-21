МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Министерство обороны России получило полномочия в области издания федеральных авиационных правил, следует из федерального закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Путин продлил действие пониженной ставки НДС на авиаперевозки через Москву

Согласно документу, военное ведомство сможет издавать нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений государственной авиации, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также формировать правовую базу для выполнения задач по проведению испытаний авиатехники.

Отмечается, что Минобороны ранее не имело право регулировать вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.

По мнению авторов законопроекта, в действующей ранее редакции Воздушного кодекса задача по проведению испытаний авиатехники возложена только на экспериментальную авиацию.

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