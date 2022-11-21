Путин расширил полномочия Минобороны в издании авиационных правил
Путин подписал закон о расширении полномочия Минобороны в издании авиационных правил
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Министерство обороны России получило полномочия в области издания федеральных авиационных правил, следует из федерального закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
Согласно документу, военное ведомство сможет издавать нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений государственной авиации, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также формировать правовую базу для выполнения задач по проведению испытаний авиатехники.
Отмечается, что Минобороны ранее не имело право регулировать вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.
По мнению авторов законопроекта, в действующей ранее редакции Воздушного кодекса задача по проведению испытаний авиатехники возложена только на экспериментальную авиацию.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.