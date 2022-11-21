МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Особые полномочия правительства России в налоговой сфере, включая проверки и уплату налогов и иных платежей, продлили до 2023 года, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Путин установил особенности налогообложения в новых субъектах

Отмечается, что кабмин может приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.

КАЗНАЧЕЙСТВО

Кроме того, Путин подписал два закона о передаче Федеральному казначейству для размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию для обеспечения сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, которые будут поступать в Фонд пенсионного и социального страхования, и резерва по обязательному пенсионному страхованию фонда при их инвестировании. Новые законы вступают в силу через 180 дней после их официального опубликования.

Единый Соцфонд, объединяющий ПФР и ФСС, начнет работу с 2023 года. В связи с этим первым законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, которые закрепляют за Федеральным казначейством полномочия размещать соответствующие средства. При этом порядок их размещения аналогичен тому, что уже установлен для размещения средств страхового резерва ФСС.

Второй закон вносит необходимые изменения в законы "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования", "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ", "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" и "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений".

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