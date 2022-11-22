МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, который освобождает Ивана Солтановского от должности постоянного представителя страны при Совете Европы. В правительстве ФРГ раскрыли детали личного общения Шольца и Путина

Как отмечено в тексте, глава государства указал "освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постпреда России при Совете Европы" во французском Страсбурге.

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