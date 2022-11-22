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https://1prime.ru/government/20221122/838905749.html
Иван Солтановский покинул пост постпреда России при Совете Европы
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Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, который освобождает Ивана Солтановского от должности постоянного представителя страны при Совете Европы. Как отмечено в... ПРАЙМ, 22.11.2022
экономика, госпроекты, новости, владимир путин, иван солтановский, совет европы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, который освобождает Ивана Солтановского от должности постоянного представителя страны при Совете Европы.
Как отмечено в тексте, глава государства указал "освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постпреда России при Совете Европы" во французском Страсбурге.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.