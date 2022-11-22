МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума во вторник приняла во втором чтении проект о приостановке действия закона о прожиточном минимуме, чтобы в 2023 году установить новый размер показателя. Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Согласно пояснительной записке, речь идет о законе "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Действие акта предлагается приостановить для "установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб) и 2024 (15 049 руб) годов".

Нижняя палата парламента также приняла во втором чтении законопроект, предполагающий продление заморозки накопительной части пенсии до 2025 года.

Отмечается, что эта мере поспособствует уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 925,9 миллиарда рублей.

Кроме того, Госдума во втором чтении приняла законопроект, который продлит межбюджетные трансферты из Фонда обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов до 2025 года.

Поясняется, что закон продлит срок действия положений закона об обязательном медицинском страховании, касательно предоставления регионам средств на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также межбюджетных трансфертов для осуществления выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

Документ также уточняет список договоров, подтверждающих страхование по ОМС.