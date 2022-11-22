МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий полномочия Минпромторга России для повышения эффективности использования ресурсов Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд развития промышленности раскрыл число профинансированных проектов

Сейчас государственные фонды развития промышленности вправе оказывать финансовую и другую поддержку промышленным предприятиям. Однако нормативными правовыми актами не установлены услуги, оказываемые фондами в рамках такой поддержки, и выполняемые работы.

Согласно закону, уполномоченный орган, то есть Минпромторг, будет утверждать перечень работ и услуг, выполняемых и оказываемых государственными фондами развития промышленности. Как пояснял в июле глава министерства Денис Мантуров, Минпромторг напрямую своим приказом сможет определять перечень работ фонда, что повысит гибкость использования финансовых и интеллектуальных ресурсов ФРП.

Зачастую, по его словам, под "социально-экономические вызовы" необходимо оперативное расширение мандата фонда на новые задачи и услуги. Изменения, вносимые в закон "О промышленной политике", позволят сократить бюрократические проволочки.

Возможность оперативно донастраивать инструменты поддержки промышленности в условиях быстро меняющейся ситуации приобретает особую важность, считает директор ФРП Роман Петруца. Модель ФРП и цифровая инфраструктура позволяют гибко перестраивать работу под актуальные задачи развития промышленности, пояснял он.

Например, ранее ФРП был переориентирован на максимальную поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с коронавирусом. Благодаря новой программе финансирования в сжатые сроки было выдано более 100 займов, которые позволили быстро нарастить выпуск самой востребованной продукции, говорил Петруца.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Нижняя палата парламента также приняла во втором чтении законопроект, ускоряющий введение в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые используются не по назначению или с нарушениями требований земельного законодательства.

Документ, в частности, предусматривает возможность изъятия у собственника по решению суда земельного участка, который через год после его приобретения не используется по целевому назначению. При этом суды должны будут рассматривать дела об изъятии земельных участков сельхозназначения в течение месяца со дня поступления в суд соответствующего заявления.

Недобросовестным собственникам запрещается переоформлять земли сельхозназначения на других лиц или передавать их в залог. Этот запрет будет действовать до устранения нарушений или отмены предписания Россельхознадзора об их устранении, либо завершения рассмотрения судом дела об изъятии участка.

Законопроект также уточняет механизм, регулирующий порядок продажи подобных участков на публичных торгах, и сокращает срок, по истечении которого они должны быть проведены. При этом начальная цена выставляемых на торги земельных участков сельхозназначения, на которых требуются мероприятия по воспроизводству плодородия, будет уменьшаться на величину, равную стоимости проведения таких мероприятий, но не более чем на 30%.

Эти изменения позволят быстрее сменить правообладателей земель, используемых не по назначению или с нарушениями законодательства, и повысить эффективность использования этих земель. Существующая процедура изъятия сельхозземель у недобросовестных владельцев несовершенна — они используют механизм передачи прав собственности или аренды, и процедура должна проходить заново, а срок изъятия по действующей процедуре составляет три года. В результате множество земель сельхозназначения простаивает, пояснял в сентябре замглавы Минсельхоза Иван Лебедев.

Законопроект убирает главную лазейку недобросовестного собственника, который фиктивно перепродавал участок родственникам, и эти три года могли превращаться в 30, пояснял в свою очередь глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.