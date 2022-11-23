МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по социальной политике решил одобрить ко второму чтению законопроект, устанавливающий в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рубля. Володин поручил изучить вопросы тарифообразования в ЖКХ и повышения МРОТ

Согласно пояснительным материалам к проекту, МРОТ в сумме 16 242 рубля предлагается ввести с 1 января 2023 года. Отмечается, что показатель вырастет на 6,3 процента в сравнении с предыдущим годом.

По данным правительства, МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на четыре процента. Кроме того, подчеркнули в кабмине, соотношение показателя к медианной заработной плате за 2021 год достигнет 45,9 процента.