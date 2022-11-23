МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, ускоряющий введение в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые используются не по назначению или с нарушениями требований земельного законодательства. Страны АТЭС договорились развивать сельское хозяйство и свободную торговлю

Документ, в частности, предусматривает возможность изъятия у собственника по решению суда земельного участка, который через год после его приобретения не используется по целевому назначению. При этом суды должны будут рассматривать дела об изъятии земельных участков сельхозназначения в течение месяца со дня поступления в суд соответствующего заявления.

Недобросовестным собственникам запрещается переоформлять земли сельхозназначения на других лиц или передавать их в залог. Этот запрет будет действовать до устранения нарушений или отмены предписания Россельхознадзора об их устранении, либо завершения рассмотрения судом дела об изъятии участка.

Одновременно уточняется механизм, регулирующий порядок продажи подобных участков на публичных торгах, и сокращается срок, по истечении которого они должны быть проведены. При этом начальная цена выставляемых на торги земельных участков сельхозназначения, на которых требуются мероприятия по воспроизводству плодородия, будет уменьшаться на величину, равную стоимости проведения таких мероприятий, но не более чем на 30%. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Эти изменения позволят быстрее сменить правообладателей земель, используемых не по назначению или с нарушениями законодательства, и повысить эффективность использования этих земель. Существующая процедура изъятия сельхозземель у недобросовестных владельцев несовершенна — они используют механизм передачи прав собственности или аренды, и процедура должна проходить заново, а срок изъятия по действующей процедуре составляет три года. В результате множество земель сельхозназначения простаивает, пояснял в сентябре замглавы Минсельхоза Иван Лебедев.

Закон убирает главную лазейку недобросовестного собственника, который фиктивно перепродавал участок родственникам, и эти три года могли превращаться в 30, пояснял в свою очередь глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин.

Госдума также приняла в первом чтении правительственный законопроект, продляющий до конца 2023 года срок действия специального регулирования в сфере корпоративного управления и финансового рынка, дополнительных полномочий совета директоров ЦБ РФ и других мер.

В частности, на следующий год продлевается право ЦБ продать банк "Открытие" банку ВТБ без проведения торгов, а также определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование Национальной перестраховочной компании. До конца 2023 года совет директоров ЦБ сможет определять перечень информации кредитных и некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, которую они вправе не раскрывать.

На следующий год продлевается и действие норм, касающихся установления ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов, введения спецправил размещения российских замещающих облигаций, а также реорганизации кредитных организаций, попавших под ограничения недружественных стран.

На 2023 год сохраняется и действие норм об осуществлении полномочий советов директоров акционерных обществ в случае сокращения их количественного состава, особенностях определения средневзвешенной цены акций публичных обществ в случае их реорганизации, об установлении последствий снижения стоимости чистых активов хозобществ ниже размера их уставного капитала.

До конца следующего года будет действовать и право торговых центров требовать у организаций торговли и общепита из недружественных стран, приостановивших использование арендованных площадей, внесения арендной платы в размере среднемесячной платы за 2021 год. Также на год пролонгируются и особенности регулирования вопросов в сфере трудовых отношений, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, социального страхования, а также упрощенные разрешительные, квалификационные и лицензионные процедуры.

Помимо этого, в целях усиления защиты прав инвесторов законопроект уточняет порядок принудительной конвертации депозитарных расписок и принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов.