МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении перечня разрешенных между резидентами РФ валютных операций, что позволит упростит проведение расчетов при факторинге. В ГД одобрили продление моратория на наказания за валютные нарушения

Документ разрешает без ограничений осуществлять между резидентами расчеты в иностранной валюте по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, которые уступлены нерезидентами резидентам по внешнеторговым договорам, а также резидентам, которые являются финансовыми агентами (факторами) по таким договорам.

Это касается расчетов по требованиям, уступленных нерезидентами — поставщиками товаров (работ, услуг), информации и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также иными нерезидентами — правообладателями денежных требований к резидентам по соответствующим внешнеторговым договорам.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.