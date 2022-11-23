МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий продуктовым ретейлерам до конца 2023 года скупать торговые площади покидающих Россию компаний без оглядки на итоговую долю компании на рынке. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Ретейлеры рассказали, что покупали россияне во время ноябрьской распродажи

Действующее законодательство, сохраняя порог доминирования торгующих продуктами сетей в регионах в 25%, позволяет им временно, до конца 2022 года, его превышать, приобретая дополнительные торговые площади у компаний, которые контролируются иностранцами и прекращают работу в России.

Законопроект продлевает такую возможность до конца 2023 года. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Хотя большинство иностранных компаний продовольственного ретейла продолжает работу в России, есть определенные риски их ухода, пояснял в конце октября замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Александр Лифинцев.

Продление соответствующей нормы, по его словам, позволит российскому бизнесу "оперативно подхватить активы уходящих компаний и сохранить персонал", а также обеспечить доступ населения к товарам в месте проживания.