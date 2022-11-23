МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о продлении срока проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и присоединении к нему Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус". Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

В данный момент эксперимент должны проводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до 1 января 2023 года с целью сохранения, восстановления и развития курортов, а также для создания благоприятных условий для совершенствования туристического сектора в России.

Первоначально планировалось, что в Крыму курортный сбор будет введен с 1 мая 2019 года, потом срок был перенесен на 1 мая 2021 года, а затем на 1 мая 2022 года. Но в феврале текущего года парламент Крыма признал утратившим силу республиканский закон о введении курортного сбора, поскольку все включенные в территорию эксперимента муниципальные образования (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) подали заявки об исключении из него.

Ранее предполагалось продлить эксперимент до 2028 года, но правительство выдвинуло предложение об увеличении срока до 2025 года с распространением сбора на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".

Госдума в среду в ходе второго чтения поддержала поправки ряда депутатов, которые учитывают эти предложения. Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.

По информации Минэкономразвития, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае — 904,5 миллиона, Краснодарском крае — 538,1 миллиона. А с 1 января по 28 апреля текущего года общий объем средств от уплаты курортного сбора составил 200,6 миллиона рублей, из них в Алтайском крае — 10,7 миллиона, Ставропольском крае — 50,9 миллиона, Краснодарском крае – 139 миллионов. Таким образом, всего с начала эксперимента до конца апреля 2022 года было получено 1,76 миллиарда рублей курортного сбора.

С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.