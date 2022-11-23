МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) при реализации федеральных проектов. Комитет Госдумы одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО

Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс. Они позволят "снизить налоговую нагрузку на некоммерческие организации и получателей мер государственной поддержки при реализации федеральных проектов", говорится в пояснительной записке.

Законопроект освобождает от НДС реализацию работ, оказание услуг и передачу имущественных прав некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, если источник финансового обеспечения — субсидия из федерального бюджета.

Помимо этого, из налоговой базы по налогу на прибыль предлагается исключить доходы в виде работ, услуг и имущественных прав, безвозмездно полученных от организаций, реализующих федеральные проекты за счет субсидий из федерального бюджета.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть иметь обратную силу. Это позволяет создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и планируемых в будущем, пояснял кабмин.