Госдума расширила список разрешенных валютных операций между резидентами
Госдума расширила перечень разрешенных валютных операций между российскими резидентами
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о расширении перечня разрешенных валютных операций между резидентами РФ, что упростит проведение расчетов при факторинге.
Документ разрешает без ограничений осуществлять расчеты между резидентами по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, которые уступлены нерезидентами резидентам по внешнеторговым договорам, а также резидентам, которые являются финансовыми агентами (факторами) по таким договорам.
Это касается расчетов по требованиям, уступленных нерезидентами — поставщиками товаров (работ, услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также иными нерезидентами — правообладателями денежных требований к резидентам по соответствующим внешнеторговым договорам.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.