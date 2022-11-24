МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о расширении перечня разрешенных валютных операций между резидентами РФ, что упростит проведение расчетов при факторинге. Банк России не ожидает нового дефицита валютной ликвидности

Документ разрешает без ограничений осуществлять расчеты между резидентами по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, которые уступлены нерезидентами резидентам по внешнеторговым договорам, а также резидентам, которые являются финансовыми агентами (факторами) по таким договорам.

Это касается расчетов по требованиям, уступленных нерезидентами — поставщиками товаров (работ, услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также иными нерезидентами — правообладателями денежных требований к резидентам по соответствующим внешнеторговым договорам.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.