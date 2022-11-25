МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Кремль известит об обращении Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию России сразу после назначения даты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков прокомментировал якобы готовящуюся встречу Путина и Кудрина

Он подчеркнул, что назовет точные сроки оглашения, как только они появятся.

Как отмечал ранее официальный представитель Кремля, глава государства огласит послание до конца 2022 года.