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Точной даты оглашения Путиным послания пока нет, заявил Песков
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Кремль известит об обращении Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию России сразу после назначения даты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он... ПРАЙМ, 25.11.2022
экономика, госпроекты, новости, дмитрий песков, владимир путин, послание федеральному собранию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Кремль известит об обращении Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию России сразу после назначения даты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что назовет точные сроки оглашения, как только они появятся.
Как отмечал ранее официальный представитель Кремля, глава государства огласит послание до конца 2022 года.