МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 1 июля 2023 года участников фондового рынка — эмитентов ценных бумаг — не раскрывать частично или в полном объеме чувствительную корпоративную информацию, сообщил кабмин. Финансист предупредил, откуда нужно срочно забирать ваши деньги

"Организации — эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично или в полном объеме корпоративную информацию вплоть до 1 июля 2023 года. Постановление о продлении срока действующей меры подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств", — говорится в сообщении.

Право раскрывать чувствительную информацию в ограниченном объеме или вообще отказаться от ее раскрытия появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 года. Первоначально срок действия новых правил был ограничен 31 декабря. Теперь он продлен еще на полгода.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 12 марта 2022 года.