БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет стран Евросоюза вслед за Европейским парламентом (ЕП) утвердил новые правила, которые позволят Еврокомиссии (ЕК) препятствовать искажению конкуренции на рынке Евросоюза из-за государственной поддержки третьих стран компаний в союзе. Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений

"Совет окончательно утвердил положение об иностранных субсидиях", — говорится в сообщении Совета.

Европарламент (ЕП) 10 ноября также одобрил этот законопроект. Теперь он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Как сообщалось ранее, новые правила позволят Еврокомиссии расследовать случаи субсидий, предоставленных государственными органами стран, не входящих в ЕС, компаниям, работающим в союзе. Если выяснится, что субсидии искажают конкуренцию на внутреннем рынке Евросоюза, ЕК сможет принять меры для решения этой проблемы. Она сможет препятствовать тому, чтобы компании, получающие, например, беспроцентные кредиты, прямые государственные гранты или имеющие льготный налоговый режим, выигрывали у своих конкурентов в ЕС в процедурах слияний, поглощений или государственных закупок.

В сообщении ЕП ранее отмечалось, что в Евросоюзе растёт число случаев, когда иностранные субсидии, как кажется, облегчили покупку компаний в ЕС, повлияли на инвестиционные решения. Новые правила устранят пробел в законодательстве Евросоюза, ведь сейчас ни одни нормы не регулирует поддержку компаний, предоставляемую странами, не входящими в ЕС, в то время как государства самого союза обязаны подчиняться строгим правилами в области государственной помощи, отмечалось в релизе Европарламента.

Согласно новым нормам, компании должны будут сообщать ЕК о планируемых слияниях и поглощениях, если оборот одной из сторон в ЕС составляет не менее 500 миллионов евро, а иностранное финансовое вливание — более 50 миллионов евро.

Еврокомиссия также будет проводить расследования в отношении тендеров в рамках государственных закупок, если стоимость закупки — не менее 250 миллионов евро.