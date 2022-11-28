МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету планирует предложить палате не принимать закон о продлении срока курортного сбора и создать согласительную комиссию, заявил на заседании комитета его председатель Анатолий Артамонов. Госдума продлила эксперимент по курортному сбору до 2025 года

Совфед планировал рассмотреть документ на пленарном заседании в среду. Принятый Госдумой закон продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус". Сейчас эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей.

В ходе заседания комитета Артамонов напомнил, что "в проекте постановления Совета Федерации к закону о бюджете на 2023 год и ожидаемый период 2024-2025 годов сенаторы предлагают регионам самим принимать решение (о введении курортного сбора)".

По мнению Артамонова, с принятием закона о продлении курортного сбора спешить не следует, он предложил "создать согласительную комиссию" с Госдумой для доработки документа.