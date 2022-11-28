МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об утверждении ключевых направлений денежно-кредитной политики республики на 2023 год с ориентиром инфляции семь-восемь процентов. Мировая инфляция делает перспективы следующего года пессимистичными

"Глава государства Александр Лукашенко 28 ноября подписал Указ №412, которым утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год. Эта политика будет ориентирована на замедление инфляции до уровня 7-8% и поддержание финансовой стабильности", — следует из пресс-селиза пресс-службы белорусского лидера.

Отмечается, что средняя широкая денежная масса должна вырасти на 12-16 процентов в годовом выражении, рублевая — на 10-12 процентов. Также документ предусматривает формирование надлежащих ресурсных источников для удовлетворения платежеспособного спроса на кредиты для финансирования инвестиционных проектов. Требования банков к экономике увеличатся на 17-21 процент.

Согласно сообщению пресс-службы, процентные ставки в экономике сохранят на положительном уровне в реальном выражении, а ставку рефинансирования установят в размере 10-11 процентов годовых.

Курсовая политика, следует из релиза, будет проводиться в режиме плавающего курса (на основе спроса и предложения на валютном рынке), что допускает валютные интервенции для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты.