МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП страны на 3,8%, соответствующий указ подписан в понедельник. ВВП Германии в третьем квартале вырос сильнее ожиданий

"Глава государства Александр Лукашенко 28 ноября подписал Указ № 411, которым утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2023 год. В частности, рост валового внутреннего продукта запланирован в размере 103,8% к уровню текущего года, реальных располагаемых денежных доходов населения — 104,1%, инвестиций в основной капитал — 122,3%, экспорта товаров и услуг — 105,5%", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Инвестиции в строительство жилья и инфраструктуры к нему запланированы на сумму 7,7 миллиарда белорусских рублей (примерно 3,1 миллиарда долларов). В создание и развитие инфраструктуры в регионах инвестиции составят 7,9 миллиарда белорусских рублей (около 3,2 миллиарда долларов). В инвестиционные проекты и техническое переоснащение будет вложено 31,2 миллиарда белорусских рублей (12,5 миллиарда долларов). Предусмотрена реализация 129 инвестпроектов, 14 интеграционных проектов, 51 производственного импортозамещающего проекта.

"Для достижения прогнозируемого роста экономики в 2023 году экспорт запланирован в размере 47,7 миллиарда долларов при темпах роста 105,5%. Потери экспорта в страны Запада и Украину предстоит компенсировать за счет наращивания присутствия на рынках России, КНР, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Предусматривается увеличение объема поставок в Россию на 6,5%, КНР — на 15%, страны Африки — на 10%", — отмечено в сообщении.

Предполагается, что положительное сальдо внешней торговли Белоруссии составит 1,6 миллиарда долларов.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составит 1938 белорусских рублей (775 долларов), в бюджетном секторе – 1454 белорусских рубля (580 долларов).