МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минцифры ожидает, что в 2023 году в России появится несколько крупных венчурных фондов, созданных промышленными компаниями, а также вместе с ЦБ работает над упрощением размещения IT-компаний на бирже, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр

"Наиболее актуальные для нас задачи сейчас — это все, что касается венчурных инвестиций и публичного размещения. Я вижу положительный тренд, многие заказчики проявляют интерес и думают, куда вкладывать деньги. Я ожидаю, что в следующем году мы увидим несколько венчурных фондов, частных, созданных крупными промышленными компаниями, причем мне кажется, это будет в кооперации, по крайней мере я знаю о нескольких таких проектах. …Фонды будут достаточно большими, насколько я понимаю", — сказал Шадаев, выступая на конференции "TAdviser SummIT 2022".

По его словам, Минцифры выполняет коллаборативную функцию и пока не планирует участвовать в этих фондах.

"Что касается публичного размещения, то здесь ситуация другая. …Мы вместе с ЦБ работаем над механизмом упрощения размещения. Есть некоторые сложности, наша задача — сделать так, чтобы это было максимально просто", — отметил Шадаев.