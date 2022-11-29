МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В конституции и действующем законе о Счетной палате нет процедуры назначения Советом Федерации главы СП, сенаторы ожидают, что кандидатуру в верхнюю палату парламента внесет сам президент РФ, сказал РИА Новости во вторник глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты

Совфед в среду рассмотрит вопрос о досрочном освобождении с поста главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Представление уже поступило в верхнюю палату парламента. Бюджетный комитет поддержал освобождение Кудрина с должности главы ведомства.

Ранее председателя Счетной палаты назначала Госдума по представлению президента РФ. Депутаты направляли главе государства список из не менее чем трёх кандидатур на должность главы Счетной палаты, президент выбирал из них одну и вносил на рассмотрение парламентариев.

Однако в соответствии с новой редакцией Конституции РФ эти полномочия переданы Совету Федерации, но прежний закон о Счетной палате не был скорректирован.

"Ни в конституции, ни в законе о Счетной палате сама процедура (назначения и освобождения в Совфеде от должности председателя СП) полностью не прописана", — сказал Тимченко.

По его словам, сенаторы на заседании в среду рассмотрят изменения в регламент, по которым ожидается, что "представленная президентом РФ в Совет Федерации кандидатура для наделения полномочиями на должность председателя Счетной палаты будут обсуждать сначала профильные комитеты, потом их решение будет выноситься на совет палаты и затем — на пленарное заседание".

Тимченко отметил, что когда будет принят закон о Счетной палате в новой версии, сенаторы скорректируют и регламент своей работы.

Глава комитета не исключил, что новый глава контрольного ведомства может быть назначен до конца года.

В Совфеде ожидают, что Кудрин будет лично присутствовать на обсуждении сенаторами вопроса о его отставке.